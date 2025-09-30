Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro | fermato un vicino di casa un altro indagato per favoreggiamento

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 63enne di Catania, Maurizio Salvatore Gravagna, è stato fermato con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita nella sua abitazione a Fondo Sacca, nel progetto Capacity. L’uomo è stato interrogato a lungo in Questura alla presenza del pm. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: svolta - indagini

Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice”

Via Mariti, cantiere paralizzato dalle indagini. Una svolta per il dissequestro: “La ‘nuova’ Rdb può finire l’appalto”

Mara Severin morta nel cedimento del ristorante, svolta nelle indagini: “Non è stato colpa del vento”

svolta indagini morte marioL'anziano morto a Messina, fermato per omicidio un vicino di casa - Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro, 73 anni, trovato senza vita sabato scorso in una delle abitazioni del progetto Capacity a Fondo Saccà. Come scrive msn.com

svolta indagini morte marioCaso Garlasco, sul Dna di Ignoto 1 un'indagine "biostatistica" con un software sofisticato - La svolta nelle indagini, il ruolo delle chat, il denaro, le intercettazioni ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Svolta Indagini Morte Mario