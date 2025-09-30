Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro | fermato un vicino di casa catanese

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 63enne di Catania, Maurizio Salvatore Gravagna, è stato fermato con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita nella sua abitazione a Fondo Sacca, a Messina. L’uomo è stato interrogato a lungo nella questura di Messina alla presenza del pm. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: svolta - indagini

Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice”

Via Mariti, cantiere paralizzato dalle indagini. Una svolta per il dissequestro: “La ‘nuova’ Rdb può finire l’appalto”

Mara Severin morta nel cedimento del ristorante, svolta nelle indagini: “Non è stato colpa del vento”

svolta indagini morte marioSvolta sull’omicidio di Mario Molinaro, fermato il vicino di casa - L’uomo è stato interrogato a lungo in Questura alla presenza del pm Giorgia Spiri e del suo legale, Antonio Centorrino. Da grandangoloagrigento.it

svolta indagini morte marioOmicidio di Mario Molinaro a Messina, trovato con una pompa di gomma al collo: fermato il vicino di casa - Mario Molinaro era stato trovato morto in casa a Messina con una pompa di gomma stretta al collo: un vicino di casa è stato arrestato per omicidio ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Indagini Morte Mario