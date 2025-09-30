Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro | fermato un vicino di casa catanese
Un 63enne di Catania, Maurizio Salvatore Gravagna, è stato fermato con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita nella sua abitazione a Fondo Sacca, a Messina. L’uomo è stato interrogato a lungo nella questura di Messina alla presenza del pm. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: svolta - indagini
