Svolta nel caso Cinzia Pinna | indagata la compagna di Emanuele Ragnedda cosa non torna

Due nuovi indagati per favoreggiamento. Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre all’interno della tenuta ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena. La Procura di Tempio Pausania ha iscritto due persone nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento: un giovane lombardo di 26 anni e Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo e compagna dell’imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto. Il loro coinvolgimento sarebbe legato alla sparizione di alcuni effetti personali della vittima e alle operazioni di pulizia della casa, teatro dell’omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Svolta nel caso Cinzia Pinna: indagata la compagna di Emanuele Ragnedda, cosa non torna

Svolta sul femminicidio di Cinzia Pinna, indagata la compagna di Emanuele Ragnedda. I pm: “Ha aiutato a cancellare le tracce” - Rosamaria Elvo, compagna dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, è indagata per favoreggiamento nel femminicidio di Cinzia Pinna ad Arzachena. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cinzia Pinna, indagata anche la compagna di Ragnedda: ha aiutato il killer a pulire il sangue e a sostituire il divano - La procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati Rosamaria Elvo, ristoratrice di San Pantaleo e compagna del reo confesso, con l'accusa di favoreggiamento ... Come scrive msn.com