Svilar miglior portiere d’Europa nel 2025 | i dati lo confermano

A distanza di 48 ore dalla vittoria di domenica scorsa contro il Verona, la Roma non ha alcuna intenzione di fermarsi. A Trigoria proseguono gli allenamenti in vista del debutto casalingo in Europa League, in programma giovedì allo Stadio Olimpico contro i francesi del Lille. L’obiettivo è chiaro: confermare quanto di buono visto nell’ultima giornata di Serie A. A decidere il match contro gli scaligeri non sono stati soltanto i gol di Dovbyk e Soulé. I tre punti conquistati portano anche la firma di Mile Svilar, il quale, oltre ad essersi confermato come miglior portiere del campionato italiano, nel 2025 si sta affermando anche come uno dei migliori portieri in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar miglior portiere d’Europa nel 2025: i dati lo confermano

In questa notizia si parla di: svilar - miglior

Roma, ancora differenziato per #Dybala. #Svilar è tra i migliori portieri d'Europa #ASRoma - X Vai su X

Foto TOTALMENTE inedita: Zeki Celik scelto come migliore in campo. Se ne farà una ragione Svilar che non sapeva più dove mettere i mini trofei - facebook.com Vai su Facebook

San Svilar, record e miracoli per la Roma: la media di parate a partita è clamorosa! - Mile è il protagonista di questo avvio di stagione, lo raccontano i numeri tra PSxG e reti subite. Da corrieredellosport.it

Svilar valeva lo sforzo estivo fatto dalla Roma. Ora è il miglior portiere della Serie A - Se qualcuno avesse avuto bisogno di una nuova conferma, Mile Svilar l'ha data anche ieri. Lo riporta tuttomercatoweb.com