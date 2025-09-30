Svilar il rinnovo non basta | così la Roma potrebbe perderlo
Mile Svilar, il rinnovo in giallorosso non basta: ecco come la Roma potrebbe comunque perdere il suo portiere titolare La “nuova Roma” plasmata da Gian Piero Gasperini ha saputo prendere forma durante la preseason per affrontare gli impegni del campionato e dell’Europa League partendo con il piede giusto. A una squadra capace di rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Torino va aggiunto un insuperabile Mile Svilar, decisivo tanto quanto i compagni prolifici in fase offensiva. Il portiere sloveno è una delle garanzie della formazione giallorossa, che negli ultimi impegni della Roma è riuscito a collezionare una serie di clean sheet indispensabili anche in ottica futura. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
