Il Marvel Cinematic Universe si distingue per la presenza di personaggi dotati di poteri sovrumani, capaci di influenzare il destino dell’universo. Non tutte le capacità speciali sono state rappresentate con eguale efficacia sul grande schermo. Molti eroi e antagonisti possiedono abilità straordinarie che, in alcuni casi, risultano essere poco funzionali, sottoutilizzate o fortemente limitate rispetto alle versioni originali dei fumetti. quicksilver non ha dimostrato la sua reale velocità. le limitazioni del superveloce nel MCU. Nel film Avengers: Age of Ultron, Quicksilver, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, viene introdotto come l’eroe dalla rapidità supersonica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Superpoteri più deboli dell’mcu: ecco la classifica