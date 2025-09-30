Superpotenza canaglia

È previsto per oggi l’incontro dei vertici militari convocato enigmaticamente dal “ministro della guerra”, Pete Hegseth. 800 alti ufficiali dislocati nei comandi americani in tutto il mondo hanno ricevuto l’ordine . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Superpotenza canaglia

In questa notizia si parla di: superpotenza - canaglia

Tajani, 'Italia superpotenza culturale, motore per innovazione' - "La diplomazia culturale è parte della più ampia strategia di diplomazia della crescita che ho messo al centro del mio mandato per favorire l'export e l'internazionalizzazione dei nostri territori. Scrive ansa.it

Polonia superpotenza militare? Il nuovo esercito e le spese militari, «così la Russia non può minacciarci» - A sollevare un tale quesito sono i massicci investimenti nel settore militare, nonchè le recenti dichiarazione del Presidente polacco Karol ... Segnala ilmessaggero.it