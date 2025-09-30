È tutto pronto per la nuova stagione della Superlega Credem Banca 2025-26, a cui mancano sempre meno giorni per l’inizio ufficiali. Ai nastri di partenza 12 squadre, tra novità, conferme e favorite. Si ripartirà dal trionfo dell’Itas Trentino, che dopo aver chiuso in testa la regular season è diventato campione d’Italia battendo Cucine Lube Civitanova nella finale playoff. E proprio l’Itas Trentino è una delle squadre favorite alla vittoria in questa nuova stagione, con una possibile doppietta nella sua ventiseiesima stagione in Superlega. Il club di Trento ha subito però una profonda trasformazione, a partire dal suo coach. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Superlega, parte la caccia ai campioni di Trento Civitanova e Perugia sono pronte