Superbike nel 2026 arrivano due piloti dalla MotoGP | i nomi coinvolti
Proseguono i movimenti di mercato nel mondo delle ruote. Nella giornata odierna non a caso è arrivata l’ufficialità dell’approdo di due piloti della MotoGP che, dal 2026, prenderanno parte al Campionato Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Miguel Oliveira e Somkiat Chantra. Si tratta di due centauri che, per una ragione o per un’altra, hanno tutt’altro che brillato in questa annata sportiva, faticando tra infortuni e mancanza di feeling. Nello specifico, il lusitano abbandonerà il Team Prima Pramac Yamaha (da tempo sapeva di non avere più spazio nel paddock) per cominciare un nuovo percorso nella scuderia BMW, “sostituendosi” così con Toprak Razgatlioglu, pronto a fare il grande salto nel massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - arrivano
Superbike e figli d’arte: Oliver Bayliss insegue il sogno del padre Troy ma i risultati non arrivano. Tra speranze, cadute e ripartenze. #worldsbk #superbike #worldssp #supersport #bayliss #corsedimoto - X Vai su X
Il successo delle moto che arrivano da Cina e India è salutare o è un segno di decadenza? La polemica infuria tra opposte fazioni di motociclisti, ma basta guardarsi attorno per vedere che gli italiani, tutto sommato, non vedevano l'ora di poter comprare quest - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, nel 2026 arrivano due piloti dalla MotoGP: i nomi coinvolti - Nella giornata odierna non a caso è arrivata l'ufficialità dell'approdo di due piloti della ... Segnala oasport.it
Oliveira e Chantra correranno in Superbike dal 2026: ufficiale l’addio alla MotoGP - Il portoghese affiancherà Danilo Petrucci in BMW: "È un passo entusiasmante nella mia carriera, vedo un potenziale enorme". Scrive sport.sky.it