Superbike nel 2026 arrivano due piloti dalla MotoGP | i nomi coinvolti

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i movimenti di mercato nel mondo delle ruote. Nella giornata odierna non a caso è arrivata l’ufficialità dell’approdo di due piloti della MotoGP che, dal 2026, prenderanno parte al  Campionato Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Miguel Oliveira e Somkiat Chantra. Si tratta di due centauri che, per una ragione o per un’altra, hanno tutt’altro che brillato in questa annata sportiva, faticando tra infortuni e mancanza di feeling. Nello specifico, il lusitano abbandonerà il Team Prima Pramac Yamaha (da tempo sapeva di non avere più spazio nel paddock) per cominciare un nuovo percorso nella scuderia BMW, “sostituendosi” così con Toprak Razgatlioglu, pronto a fare il grande salto nel massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

