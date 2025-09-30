Supera test grazie a Chat GPT ecco cosa le consiglia l’AI!

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva prima ai test per l’iscrizione al corso di psicologia dell’Università Suor Orsola Benincasa, ma è in merito dell’intelligenzaartificiale. Lo ha ammesso la stessa studentessa, probabilmente inconsapevole del reato commesso e confessato in una chat che condivideva con altre 300 aspiranti ad entrare nello stesso corso. Quando la candidata ha annunciato di essere arrivata prima alla selezione, davanti ai complimenti dei colleghi, ha commentato: “ Tranqui, tutto merito di chat” dove Chat sta per Chat GPT Smith, l’App di intelligenza artificiale, purtroppo, diventata famosa tra gli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

