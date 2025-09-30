Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 i voti delle recensioni sono stellari
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 su Nintendo Switch è stato accolto con entusiasmo unanime dalla stampa internazionale. La raccolta dei due capolavori originariamente usciti su Wii ha infatti ottenuto una pioggia di recensioni stellari, con punteggi che vanno perlopiù dal 9 al 10. Testate come Shacknews, VGC, Metro, Gaming Bible e Nintendo Insider hanno assegnato il massimo dei voti, mentre altre come Nintendo Life, TechRadar e My Nintendo News si sono fermate a un comunque altissimo 9. Solo poche redazioni, tra cui Press Start e Stevivor, hanno optato per valutazioni più contenute, pur restando su giudizi molto positivi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
