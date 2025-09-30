Super Bowl 2026 biglietti | quanto costano e dove comprarli

È iniziato il conto alla rovescia per il Super Bowl 2026. La 60esima edizione dell’evento principe dello sport americano, ossia la finale del campionato di National Football League, si disputerà all’interno del Levi’s Stadium, impianto da quasi 70 mila posti di Santa Clara, a circa 60 chilometri a Sud di San Francisco. L’appuntamento è fissato per la notte italiana fra l’8 e il 9 febbraio: il kick-off è previsto quando nel nostro Paese sarà da poco passata la mezzanotte. In attesa di scoprire quali saranno gli eredi dei Philadelphia Eagles, che nel 2025 hanno battuto i Kansas City Chiefs di Travis Kelce, sono già disponibili i biglietti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

