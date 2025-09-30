Summit dopo il sequestro | i propositi di feroce vendetta contro i carabinieri

LECCE - Il 7 aprile del 2023 è un giorno decisivo nella storia delle indagini che alle prime luci di oggi sono sfociate nell’operazione “Pit Bull” dei carabinieri del comando provinciale di Lecce, con 18 arresti tra Racale, Alliste, Taviano, Melissano, Ugento e Gallipoli.In quella data i militari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it