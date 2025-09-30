Sullo stesso aereo ma non sulla stessa barca | Meloni e Schlein s’incontrano sul volo per la Calabria

Incontro a sorpresa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein su un volo di linea per la Calabria, dove entrambe erano attese per incontri elettorali. Oltre a loro, per lo stesso motivo c’erano anche il vicepremier Antonio Tajani e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Incontro ad alta quota per Meloni e Schlein: sullo stesso volo verso la Calabria. Meloni era seduta vicino al capo della sua segreteria, Patrizia Scurti. Il più vicino alla premier era Bonelli. Poco più dietro, c’erano Tajani e Fratoianni e più defilata Schlein. La circostanza ha suscitato grande curiosità nei presenti e le cronache riferiscono di un fugace saluto tra le due leader, i cui umori all’indomani del voto nelle Marche devono essere assai diversi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

