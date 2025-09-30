Sulla Flotilla il contraddittorio non s’ha da fare
Firenze, 30 settembre 2025 – Tra un paio di settimane si vota per le elezioni regionali, come noto, ma la Global Sumud Flotilla si porta bene anche in questa campagna elettorale, grazie al contributo di aspiranti consiglieri regionali che producono post, video eccetera. D’altronde non di solo pedaggio sulla Fi-Pi-Li vive il candidato consigliere e nei consigli comunali di mezza Italia abbondano da tempo le mozioni per la pace nel mondo. Non è chiaro che fine farà la Flotilla dopo le recenti defezioni, ma gli attivisti pro-Pal sono intenzionati ad andare avanti, forzando il blocco navale di Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Chi poteva intervistare senza contraddittorio il portavoce del governo israeliano che definisce provocatori gli attivisti della Flotilla? Il Tg1 di TeleMeloni! Lo scandalo di una Rai priva da un anno di presidente di garanzia e di controllo parlamentare prosegue ind - X Vai su X
Bertoldi, comandante di una delle barche della Flotilla costrette a interrompere il viaggio a causa dei danni subiti dai droni, si mostra preoccupato - facebook.com Vai su Facebook
Sulla Flotilla il contraddittorio non s’ha da fare - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha già spiegato che, in quel caso, il governo non potrà garantire per l’incolumità della spedizione. lanazione.it scrive
Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. Scrive fanpage.it