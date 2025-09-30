Firenze, 30 settembre 2025 – Tra un paio di settimane si vota per le elezioni regionali, come noto, ma la Global Sumud Flotilla si porta bene anche in questa campagna elettorale, grazie al contributo di aspiranti consiglieri regionali che producono post, video eccetera. D’altronde non di solo pedaggio sulla Fi-Pi-Li vive il candidato consigliere e nei consigli comunali di mezza Italia abbondano da tempo le mozioni per la pace nel mondo. Non è chiaro che fine farà la Flotilla dopo le recenti defezioni, ma gli attivisti pro-Pal sono intenzionati ad andare avanti, forzando il blocco navale di Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulla Flotilla il contraddittorio non s’ha da fare