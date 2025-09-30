Sul tema della casa sono subito scintille

Lanazione.it | 30 set 2025

Dieci domande, 2 minuti a risposta, una replica a turno e tre candidati governatori per tre postazioni. Quello di centrodestra si accomoda leggiadro perché la coalizione che lo sostiene s’è accalappiata le Marche con l’Acquaroli bis: "Una vittoria che rafforza la mia candidatura", promette Tomasi. Il leader del centrosinistra circoscrive il flop di Ricci ("Elezioni influenzate dall’inchiesta su di lui") prima della ‘tirata d’orecchie’ ai (suoi) leader nazionali (Schlein e Conte): "Oltre il campo largo servono soluzioni di governo", ricorda Eugenio Giani. Trafelato a tratti dagli applausi strappati da Tomasi al pubblico (imprenditori, per la maggiore), incalzato da Antonella Bundu, leader del fronte di Toscana Rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

