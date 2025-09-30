Sul tema della casa sono subito scintille
Dieci domande, 2 minuti a risposta, una replica a turno e tre candidati governatori per tre postazioni. Quello di centrodestra si accomoda leggiadro perché la coalizione che lo sostiene s'è accalappiata le Marche con l'Acquaroli bis: "Una vittoria che rafforza la mia candidatura", promette Tomasi. Il leader del centrosinistra circoscrive il flop di Ricci ("Elezioni influenzate dall'inchiesta su di lui") prima della 'tirata d'orecchie' ai (suoi) leader nazionali (Schlein e Conte): "Oltre il campo largo servono soluzioni di governo", ricorda Eugenio Giani. Trafelato a tratti dagli applausi strappati da Tomasi al pubblico (imprenditori, per la maggiore), incalzato da Antonella Bundu, leader del fronte di Toscana Rossa.
Fedriga: "Quello della casa non è più un tema isolato, ma trasversale a salute, istruzione e lavoro" – Il video
Terni, iniziativa ‘Aperitivo di solidarietà per sostenere il diritto alla casa’: “Affrontiamo un tema di grande rilevanza”
Stramaccioni avverte: «C’è un tema Frattesi da monitorare in casa Inter. E ho visto Lautaro innervosito per un motivo»
Dopo un mese di assenza… Tornano le fantastiche serate a tema "Stasera a La Casa di Alice" ... E per inaugurare? quest'anno scolastico non potevamo non fare una divertentissima festa a tema "Back to school" … per una serata all'insegna d
Sul tema #casa, il contributo di privato sociale, associazioni e società civile è essenziale. In questi mesi ho ascoltato tante esperienze e soluzioni nate sul territorio: un patrimonio prezioso per il nostro lavoro. #socdem