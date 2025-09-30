Sul set de Il Mostro | quando abbiamo capito che sarebbe stata una gran serie
Dietro le quinte della serie Netflix dedicata al killer di Firenze, per assaporare il mondo che Stefano Sollima e la sua crew stavano ricreando. Vi raccontiamo quelle sensazioni in attesa dell'arrivo in catalogo dal 22 Ottobre. Ronciglione, inverno 2024. È passato molto tempo da quando siamo andati sul set de Il Mostro accompagnati da alcuni esponenti del team Netflix per dare un primo sguardo in anteprima alla serie firmata da Stefano Sollima che racconta una parte della storia de il Mostro di Firenze. È passato diverso tempo, dicevamo, ma il ricordo è fresco come se fossimo saliti ieri sul van che ci portava nella cittadina dell'alto Lazio dove uno dei luoghi che fanno da sfondo alla storia era stato ricreato, perché le sensazioni sono state forti e sorprendenti: non era la prima volta che ci capitava . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il Mostro di Stefano Sollima, l'anteprima a Venezia di una serie come non ne abbiamo mai viste prima
Claudio Amendola: "Sul set de I Cesaroni abbiamo rischiato un brutto incidente, Antonello Fassari ci ha protetto"