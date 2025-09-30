Sul palco del Torrione incontro in musica fra le melodie di Guinga e la voce di Debora Dienstman

Sabato 4, il primo concerto importante che arriva nella nuova stagione musicale del Jazz Club vede protagonisti il chitarrista, compositore e cantante brasiliano Guinga (nella foto) e la cantante Debora Dienstman.Un incontro musicale intimo e intenso tra due artisti di grande sensibilità. Guinga. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

