Suicide Squad | James Gunn spiega quali elementi del film di David Ayer sono presenti nel DCU
Il creatore della serie Peacemaker ha svelato qualche collegamento tra il lungometraggio e la serie tv con star John Cena. James Gunn, responsabile del DC Universe in collaborazione con Peter Safran, ha parlato del film Suicide Squad diretto da David Ayer, spiegando quali elementi possono essere considerati canonici. Il creatore della serie Peacemaker è stato ospite del podcast Phase Hero e ha commentato i collegamenti tra il progetto cinematografico del 2016 e lo show, arrivato alla sua seconda stagione. Il legame tra Peacemaker e Suicide Squad Nello show, infatti, ci sono dei riferimenti ai sentimenti che Rick Flag Jr, interpretato da Joel Kinnaman prova nei confronti di June Moone, parte affidata a Cara Delevingne in Suicide Squad. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
