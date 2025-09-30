Sui Monti Dauni il trasporto è differente | abbonamenti più costosi corse limitate e autobus insufficienti
Abbonamenti più costosi, corse limitate e autobus spesso insufficienti. È questa la realtà che stanno vivendo studenti e lavoratori pendolari dei Monti Dauni, costretti ogni giorno a spostarsi verso il capoluogo e altri centri della provincia.Una situazione che ha spinto i sindaci dell’Area. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
