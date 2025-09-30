Suggestioni orientali Da capo tradizionale a must-have di stagione il kimono si trasforma grazie ad abbinamenti inediti
P ochi capi vantano una storia secolare e al contempo risultano ancora perfettamente al passo con le tendenze attuali. Su tutti spicca il kimono: nato in Giappone oltre mille anni fa, ha saputo trasformarsi con naturalezza da abito tradizionale del Sol Levante a icona della moda globale. E anche nell’autunno 2025 è pronto a sedurre ancora una volta le fashioniste di tutto il mondo. Abiti da cerimonia: 5 colori perfetti per settembre e ottobre X Leggi anche › Invito a colori. Le tonalità di tendenza per le cerimonie di settembre 2025 I modelli di stagione non si discostano troppo dal passato: in seta, viscosa, velluto oppure cotone rigido, sono come sempre impreziositi da stampe colorate, spesso ispirate alla natura. 🔗 Leggi su Iodonna.it
