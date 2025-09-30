Sucic a DAZN il croato presenta la sfida contro lo Slavia Praga | Vogliamo vincere la fame è la nostra forza

Sucic a DAZN, il giocatore nerazzurro si carica per la sfida di questa sera! Le parole sulla partita valevole per la Champions League. Petar Sucic, centrocampista dell’ Inter, è stato il protagonista delle dichiarazioni pre-partita ai microfoni di Sky Sport, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Il giovane croato, arrivato nell’ultima sessione di mercato, ha mostrato entusiasmo e determinazione riguardo all’importanza della partita che i nerazzurri affronteranno stasera a San Siro. La squadra, reduce da un buon avvio in campionato e determinata a fare bene in Europa, è pronta a dare il massimo per ottenere i tre punti e continuare il suo cammino nel prestigioso torneo continentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

