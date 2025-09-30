Subbuteo tradizionale c’è il Grand Prix Lazio | al panno verde arriva anche il ternano Marco Perotti

Ternitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il periodo estivo, torna a Roma nella Capitale il subbuteo giocato sul panno verde. Domenica 12 ottobre con calcio d'inizio alle 9, si disputerà infatti il Gran Prix Lazio di subbuteo tradizionale. La competizione agonistica sportiva è organizzata dal club Cct Roma, dalla Federazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: subbuteo - tradizionale

Gran Prix regionale di Subbuteo tradizionale: 1° tappa dedicata a Fabrizio Gammarota - Pisa, 2 settembre 2024 – Si è svolta domenica 1° settembre, presso il Circolo ARCI di Putignano (Pisa), la prima tappa del Grand Prix regionale della Toscana di Subbuteo Tradizionale, un evento carico ... Si legge su lanazione.it

Subbuteo, a Trento il club degli appassionati prova il rilancio del gioco di 'Calcio da tavolo' - Una ventina i soci attuali, che s'incontrano ogni lunedì sera sopra la palestra di Sanbapolis o al circolo 'Tridentum'. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Subbuteo Tradizionale C8217232 Grand