Subbuteo tradizionale c’è il Grand Prix Lazio | al panno verde arriva anche il ternano Marco Perotti
Dopo il periodo estivo, torna a Roma nella Capitale il subbuteo giocato sul panno verde. Domenica 12 ottobre con calcio d'inizio alle 9, si disputerà infatti il Gran Prix Lazio di subbuteo tradizionale. La competizione agonistica sportiva è organizzata dal club Cct Roma, dalla Federazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
10 di Subbuteo Club Castelfiorentino, una storia di amicizia e alleanza tra Amministrazioni e associazionismo. Oggi festeggiamo con un torneo open di Subbuteo tradizionale con giocatori da tutta Italia, uniti da questa comune passione, sotto la guida esperta - facebook.com Vai su Facebook
Gran Prix regionale di Subbuteo tradizionale: 1° tappa dedicata a Fabrizio Gammarota - Pisa, 2 settembre 2024 – Si è svolta domenica 1° settembre, presso il Circolo ARCI di Putignano (Pisa), la prima tappa del Grand Prix regionale della Toscana di Subbuteo Tradizionale, un evento carico ... Si legge su lanazione.it
Subbuteo, a Trento il club degli appassionati prova il rilancio del gioco di 'Calcio da tavolo' - Una ventina i soci attuali, che s'incontrano ogni lunedì sera sopra la palestra di Sanbapolis o al circolo 'Tridentum'. Segnala rainews.it