Sub in difficoltà salvati all’Isola del Giglio | trasportati in camera iperbarica

Corrieretoscano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ISOLA DEL GIGLIO – Paura in mare nel pomeriggio di oggi (30 settembre).  Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato, infatti, all’isola del Giglio, in cala Bassetti, per il soccorso a due sub in difficolltà. Entrambi sono stati trasportati su terraferma dalla Guardia costiera: si tratta di due uomini di 36 e 42 anni, poi trasferiti a Grosseto in camera iperbarica dall’ elisoccorso Pegaso in codice rosso. Sul posto presente anche l’ambulanza della Misericordia del Giglio. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

