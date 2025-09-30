Sub disperso e mai ritrovato nel relitto del ' Paguro' | ci sono due indagati per omicidio colposo

A oltre un mese di distanza dalla tragica scomparsa in mare, la Procura di Ravenna prosegue le indagini su Ugo Coppola, il sub 54enne di Pescara disperso il 13 agosto in mare durante un'immersione al relitto del 'Paguro', al largo della costa ravennate. Dopo quattro giorni di perlustrazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

sub disperso ritrovato relittoRavenna, il sub disperso in mare e mai ritrovato: «Ci sono due indagati, inchiesta per omicidio colposo» - La morte presunta di Ugo Coppola durante un'immersione nel relitto della piattaforma Paguro: le ricerche vennero interrotte dopo gli esiti negativi dei primi giorni. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

sub disperso ritrovato relittoImmersione al Paguro, due indagati per la morte del sub - Il corpo di Ugo Coppola, scomparso un mese e mezzo fa fa durante l’escursione subacquea, non è stato ancora ritrovato ... Riporta altarimini.it

