Su Sfattoria degli Ultimi la Regione Lazio è assente | la denuncia della Garante degli animali di Roma

I volontari accusano la Regione Lazio di aver abbandonato gli animali selvatici della Sfattoria degli Ultimi, rifugio simbolo della resistenza animalista a Roma. Dopo il sequestro del 19 giugno 2025, Comune e associazioni si occupano degli animali, ma manca il sostegno dell'amministrazione regionale per i selvatici, come conferma la Garante dei diritti degli animali della Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli animali sequestrati dalla Sfattoria degli Ultimi sono in balia del nulla e i volontari allo stremo, l’appello alla Regione per intervenire - Li abbiamo “lasciati” nel tumulto di un sequestro, nelle mani delle istituzioni competenti, ma da allora tutto tace e le azioni che quelle istituzioni avrebbero dovuto intraprendere attendono ancora, ... Segnala greenme.it