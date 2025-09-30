Su Marcella Bella frasi squallide | chiedete scusa Scoppia il caso politico sui giudici di Ballando Cosa hanno detto Lucarelli e Mariotto – Il video
La performance di Marcella Bella a Ballando con le stelle è diventato un vero e proprio caso nazionale, tanto da attirare le ire di chi siede sugli scranni del Senato italiano. Non perché le mosse del balletto fossero vergognose, ma per i commenti senza peli sulla lingua e un po’ «osé» che le sono piovuti dalla giuria. Tanto da valere alla cantante la «solidarietà per i commenti sessisti» da parte della senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia: «Il limite è stato oltrepassato». I commenti di Lucarelli e Mariotto. A finire nel mirino della senatrice sono stati, in particolare, i commenti dei giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Open.online
