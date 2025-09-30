Su che canale vedere in tv Sinner-Tien Finale ATP Pechino 2025 | orario programma streaming
Jannik Sinner tornerà nuovamente in campo ai China Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà nella finale del tabellone principale di singolare maschile lo statunitense Learner Tien sul Capital Group Diamond nella giornata di domani, mercoledì 1° ottobre. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TIEN DALLE 8.00 Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 05.30 italiane, dopo la finale di doppio maschile, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 8.00 italiane: la sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la prima in assoluto sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canale - vedere
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Guida tv di martedì 30 settembre 2025. Cosa c’è da vedere oggi su Rai, Mediaset, Sky e Canale Dieci. - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Sinner-De Minaur, ATP Pechino 2025: orario semifinale, programma, streaming - Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Lo riporta oasport.it
Dove vedere Sinner oggi in streaming al China Open 2025, in semifinale incontra De Minaur - Jannik Sinner stamattina punta a conquistare un posto in finale all'ATP 500 di Pechino, esattamente come un anno fa. gqitalia.it scrive