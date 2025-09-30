Stupro di gruppo in spiaggia Stresa in 4 condannati a 6 anni di carcere | tra loro anche un’amica della vittima

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannati in primo grado i 4 imputati per lo stupro di Stresa. Tra i condannati anche una donna, amica della ragazza. Il giudice ha disposto un risarcimento di 50mila euro per la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni: “Fu stupro di gruppo”

Condannati per stupro di gruppo, Ciro Grillo e gli amici: “Un giudice ci ascolterà”

Processo a Grillo jr, oggi la sentenza: l’accusa e la ricostruzione dello stupro di gruppo. La difesa punta all’assoluzione

stupro gruppo spiaggia stresaStresa, lo stupro di gruppo della 19enne in spiaggia del 2022: 6 anni e 8 mesi ai quattro imputati - L'aggressione nella notte tra il 24 e il 25 giugno su una spiaggia al lido di Stresa. Da torino.corriere.it

stupro gruppo spiaggia stresaStupro di gruppo a Stresa, quattro condanne a 6 anni 8 mesi - Sono stati condannati a 6 anni e 8 mesi, con rito abbreviato, i quattro imputati a processo a Verbania per uno stupro di gruppo denunciato, nell'estate del 2022, da una ragazza di 19 anni, sudamerican ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stupro Gruppo Spiaggia Stresa