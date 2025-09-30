Stupro di gruppo in spiaggia Stresa in 4 condannati a 6 anni di carcere | tra loro anche un’amica della vittima
Condannati in primo grado i 4 imputati per lo stupro di Stresa. Tra i condannati anche una donna, amica della ragazza. Il giudice ha disposto un risarcimento di 50mila euro per la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stresa, stupro di gruppo in spiaggia: tre uomini e una donna condannati a 6 anni e 8 mesi
Si è concluso con la condanna dei tre imputati, tutti lavoratori stagionali kosovari, di 21, 26 e 27 anni, il processo, con rito abbreviato, per lo stupro di gruppo commesso in val Gardena nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023. A denunciare i tre uomini era sta - facebook.com Vai su Facebook
Stresa, lo stupro di gruppo della 19enne in spiaggia del 2022: 6 anni e 8 mesi ai quattro imputati - L'aggressione nella notte tra il 24 e il 25 giugno su una spiaggia al lido di Stresa.
Stupro di gruppo a Stresa, quattro condanne a 6 anni 8 mesi - Sono stati condannati a 6 anni e 8 mesi, con rito abbreviato, i quattro imputati a processo a Verbania per uno stupro di gruppo denunciato, nell'estate del 2022, da una ragazza di 19 anni, sudamericana.