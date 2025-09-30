Stupore sulla spiaggetta di Punta Penne | rinvenuta carcassa di un piccolo squalo

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Sorpresa per i bagnanti che stamattina hanno raggiunto il parco costiero di Punta Penne - Punta del Serrone. La carcassa di una verdesca, squalo azzurro, giaceva stamattina sulla battigia di una delle calette che sorgono lungo la scogliera. La presenza dell'esemplare è stata accolta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

