Stupore sulla spiaggetta di Punta Penne | rinvenuta carcassa di un piccolo squalo
BRINDISI - Sorpresa per i bagnanti che stamattina hanno raggiunto il parco costiero di Punta Penne - Punta del Serrone. La carcassa di una verdesca, squalo azzurro, giaceva stamattina sulla battigia di una delle calette che sorgono lungo la scogliera. La presenza dell'esemplare è stata accolta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: stupore - spiaggetta
Lanzarote, 30 anni dopo la Carta. Tra paesaggi lunari, spiagge e creazioni di César Manrique, ogni passo è un incontro con la natura e la creatività: l’isola che insegna a viaggiare con rispetto, curiosità e stupore. #Lanzarote #ArteENatura #ViaggioSostenibile - facebook.com Vai su Facebook