Stufo di strofinare cemento e auto? Questa idropulitrice fa il lavoro senza fatica e la paghi pochissimo

L’idropulitrice Sukaudiz è pensata per la pulizia di spazi esterni come terrazzi, cortili e mobili da giardino. Ha un profilo tecnico adatto a un uso domestico versatile e semplice da gestire. Su Amazon è proposta a 114,92€, in sconto rispetto al listino, rappresentando un’alternativa più economica ai modelli di fascia alta. Non perdere tempo e acquistalo subito Pressione, portata e alimentazione: i dettagli che fanno la differenza. Uno degli elementi che caratterizzano questa idropulitrice è la pressione massima di 120 bar, supportata da un motore da 1800 W, valori che consentono di affrontare efficacemente lo sporco più ostinato, dal muschio sulle pavimentazioni fino alle incrostazioni su facciate e recinzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

