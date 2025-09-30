Fermata Buco del Signore. L’autobus transita, si ferma, ma non apre le porte. È sovraffollato, così alcuni studenti restano a terra. È sempre la solita storia. Questa volta a denunciare il disservizio di Seta è Fabio Boschi, rappresentante di classe e genitore di un alunno iscritto al terzo anno dell’istituto Secchi: "Alla fermata arrivano cinque autobus alle 7.35 e un ultimo alle 7.45, tutti diretti al polo Rosselli. Mio figlio alle 7.25 era già lì, ma non è riuscito a prenderne nemmeno uno". Boschi sottolinea che il problema persiste da giorni:"Giovedì scorso, dei sei autobus, tre non hanno aperto le porte perché già sovraccarichi e, per ragioni di sicurezza, gli autisti non avranno potuto far salire altri studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti: la denuncia di un genitore: "Bus affollati, mio figlio resta a piedi"