Studenti con disabilità sensoriale la Lombardia stanzia 26,4 milioni per assistenti e ore aggiuntive

Regione Lombardia ha approvato un intervento da 26,4 milioni di euro destinato a potenziare i servizi educativi e scolastici per bambini e studenti con disabilità sensoriale. Il piano, valido per il biennio 2025-2027, prevede un aumento dei contributi economici per l’assistenza alla comunicazione e un ampliamento sperimentale del monte ore settimanale per gli studenti sordi che utilizzano la LIS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

