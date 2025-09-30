Studenti con disabilità sensoriale la Lombardia stanzia 26,4 milioni per assistenti e ore aggiuntive

Regione Lombardia ha approvato un intervento da 26,4 milioni di euro destinato a potenziare i servizi educativi e scolastici per bambini e studenti con disabilità sensoriale. Il piano, valido per il biennio 2025-2027, prevede un aumento dei contributi economici per l’assistenza alla comunicazione e un ampliamento sperimentale del monte ore settimanale per gli studenti sordi che utilizzano la LIS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studenti - disabilit

Assistenza educativa agli studenti con disabilità, la presidente della Provincia ha incontrato un gruppo di genitori - X Vai su X

È destinato al sostegno del diritto allo studio degli studenti universitari con disabilità gravissima il bando regionale. Candidature entro il 10 ottobre https://laziodisco.it/bandi/sostegno-studenti-universitari-disabilita-gravissima/ - facebook.com Vai su Facebook

STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE, REGIONE AUMENTA MONTE ORE E CONTRIBUTO PER GLI ASSISTENTI. STANZIATE RISORSE PER 26,4 MILIONI - com) Milano, 29 set) Regione Lombardia aumenta monte ore e contributi per i bambini e gli studenti con disabilità sensoriale. Lo riporta mi-lorenteggio.com

Regione Lombardia stanzia 26,4 milioni di euro per gli studenti con disabilità sensoriale: «Inclusione e diritto allo studio una certezza per tutti» - Regione Lombardia aumenta monte ore e contributi per i bambini e gli studenti con disabilità sensoriale. Da msn.com