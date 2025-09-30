Studentati come ostelli | Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Firenze Palazzo Vecchio | Uso temporaneo con limiti
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di due studentati nei confronti delle sentenze già emesse dal Tar toscano, confermando che a Firenze "gli studentati e dunque gli immobili che ospitano alloggi per studenti universitari possono essere adibiti ad ostello temporaneo solo con precise limitazioni". Lo rende noto Palazzo Vecchio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: studentati - ostelli
Studentati, il Consiglio di Stato accoglie le ragioni del Comune - Il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore del Comune di Firenze respingendo il ricorso in appello avanzato da due studentati nei confronti delle sentenze già emesse dal TAR Toscana, confermando ... Segnala nove.firenze.it
