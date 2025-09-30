Stretta sul lavoro con l’intelligenza artificiale cosa dice la legge
L’intelligenza artificiale vive un periodo di grande popolarità perché studenti, lavoratori, imprese, enti pubblici e privati cittadini ne stanno scoprendo le innumerevoli potenzialità e la varietà dei campi di utilizzo. Tuttavia, è anche una sorta di modernissimo giocattolo che rischia di sfuggire di mano, se utilizzato in modo sconsiderato e non sufficientemente attento. Ben si comprende, allora, il via libera alla prima legge quadro in materia, la legge 1322025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa. Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astensioni, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che include disposizioni e deleghe al Governo per la regolamentazione dell’uso dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
