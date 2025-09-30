stretta sugli affitti brevi gli imprenditori bocciano la proposta di legge della regione emilia romagna

Bologna, 30 settembre 2025 – Gli imprenditori d egli affitti brevi bocciano il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna. “E’ incostituzionale e ne chiederemo l’annullamento”, annuncia il presidente di Property Managers Italia (e ceo di Apartments Florence) Lorenzo Fagnoni. “Sugli affitti brevi, l’Emilia-Romagna segue il pessimo esempio della Toscana – attacca - il progetto di legge che è stato presentato dalla Regione è palesemente illegittimo e faremo di tutto per chiederne l’annullamento alla Corte costituzionale”. La prima bozza del provvedimento che punta a regolamentare il settore, dando ai Comuni strumenti urbanistici per farlo, è stata inviata ieri dalla Regione a tutti i soggetti interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

