Stretta sugli affitti brevi gli imprenditori bocciano la proposta di legge della Regione Emilia-Romagna
Bologna, 30 settembre 2025 – Gli imprenditori d egli affitti brevi bocciano il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna. “E’ incostituzionale e ne chiederemo l’annullamento”, annuncia il presidente di Property Managers Italia (e ceo di Apartments Florence) Lorenzo Fagnoni. “Sugli affitti brevi, l’Emilia-Romagna segue il pessimo esempio della Toscana – attacca - il progetto di legge che è stato presentato dalla Regione è palesemente illegittimo e faremo di tutto per chiederne l’annullamento alla Corte costituzionale”. La prima bozza del provvedimento che punta a regolamentare il settore, dando ai Comuni strumenti urbanistici per farlo, è stata inviata ieri dalla Regione a tutti i soggetti interessati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: stretta - affitti
Stretta sugli affitti brevi, pronta la task force: nel mirino 40 alloggi. “Siamo solo all’inizio”
Stretta sugli "affitti brevi", controlli della Municipale: sanzioni a cinque appartamenti
Ischia, stretta della Guardia di Finanza sugli affitti irregolari: 52 violazioni accertate
Dopo decenni di nightlife come unico racconto, l’isola affianca al dancefloor un’immagine più mediterranea: limiti ai veicoli, stretta sugli affitti illegali e patrimonio UNESCO in primo piano - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi, i proprietari: “In centro si è esagerato, ma la stretta ci penalizza” - X Vai su X
Stretta sugli affitti brevi, gli imprenditori bocciano la proposta di legge della Regione Emilia-Romagna - Fagnoni (Property Managers Italia) all’attacco: “Faremo di tutto per chiedere l’annullamento del provvedimento alla Corte Costituzionale”. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Stretta sugli affitti brevi, Regione Emilia-Romagna accelera - La proposta del Comune di Bologna per regolamentare gli affitti brevi ha aperto una strada che la Regione Emilia- Riporta chiamamicitta.it