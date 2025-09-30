Strappano a morsi il passaporto panico a bordo e aereo dirottato | cos’è successo sul volo Londra – Alicante

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due passeggeri iniziano ad addentare il loro passaporto per distruggerlo sul volo Londra Luton - Alicante dello scorso 26 settembre. Considerato il panico a bordo, l'equipaggio ha deciso di dirottare l'aereo a Tolosa. Non sono ancora note le ragioni di quel folle gesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

