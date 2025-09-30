Stranger Things 5 | il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025 ma pesa un' assenza importante

Movieplayer.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le star di Stranger Things saranno presenti a Lucca, ospiti dell'Area Movie, per celebrare il gran finale della serie Netflix con i Duffer Brothers, ma mancherà una delle star principali. La quinta e ultima Stranger Things 5 verrà celebrata a Lucca Comics & Games 2025 con una serie di eventi a tema e soprattutto con l'arrivo di grandi ospiti. I protagonisti della serie Netflix Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, accompagnati dai creatori dello show, Matt e Ross Duffer. Purtroppo pesa l'assenza di Millie Bobby Brown, impegnatissima sul fronte lavorativo e su quello personale, visto che da pochi mesi lei e il marito Jake Bonjovi hanno adottato una bambina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

stranger things 5 il cast e i duffer a lucca comics 2025 ma pesa un assenza160importante

© Movieplayer.it - Stranger Things 5: il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025, ma pesa un'assenza importante

In questa notizia si parla di: stranger - things

Stranger Things 5 riceve il Teaser Trailer ufficiale in italiano

Eddie diventa il cattivo in Stranger Things 5

Stranger Things 5 racconta finalmente la storia di Will che abbiamo aspettato per 9 anni

stranger things 5 castStranger Things 5: il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025, ma pesa un'assenza importante - Le star di Stranger Things saranno presenti a Lucca, ospiti dell'Area Movie, per celebrare il gran finale della serie Netflix con i Duffer Brothers, ma mancherà una delle star principali. Secondo movieplayer.it

stranger things 5 castStranger Things 5: Un nuovo video dietro le quinte della stagione finale ci prepara all'ultima avventura - Manca sempre meno all'arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things su Netflix: in un nuovo backstage i fratelli Duffer e il cast celebrano la serie e svelano qualche anticipazione. Lo riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things 5 Cast