Stranger Things 5 | il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025 ma pesa un' assenza importante

Le star di Stranger Things saranno presenti a Lucca, ospiti dell'Area Movie, per celebrare il gran finale della serie Netflix con i Duffer Brothers, ma mancherà una delle star principali. La quinta e ultima Stranger Things 5 verrà celebrata a Lucca Comics & Games 2025 con una serie di eventi a tema e soprattutto con l'arrivo di grandi ospiti. I protagonisti della serie Netflix Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, accompagnati dai creatori dello show, Matt e Ross Duffer. Purtroppo pesa l'assenza di Millie Bobby Brown, impegnatissima sul fronte lavorativo e su quello personale, visto che da pochi mesi lei e il marito Jake Bonjovi hanno adottato una bambina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

