Stranger Things 5 | il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025 ma pesa un' assenza importante
Le star di Stranger Things saranno presenti a Lucca, ospiti dell'Area Movie, per celebrare il gran finale della serie Netflix con i Duffer Brothers, ma mancherà una delle star principali. La quinta e ultima Stranger Things 5 verrà celebrata a Lucca Comics & Games 2025 con una serie di eventi a tema e soprattutto con l'arrivo di grandi ospiti. I protagonisti della serie Netflix Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, accompagnati dai creatori dello show, Matt e Ross Duffer. Purtroppo pesa l'assenza di Millie Bobby Brown, impegnatissima sul fronte lavorativo e su quello personale, visto che da pochi mesi lei e il marito Jake Bonjovi hanno adottato una bambina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: stranger - things
Stranger Things 5 riceve il Teaser Trailer ufficiale in italiano
Eddie diventa il cattivo in Stranger Things 5
Stranger Things 5 racconta finalmente la storia di Will che abbiamo aspettato per 9 anni
Per IT, stranger things mai visto (e non mi interessa neanche) - X Vai su X
Conad Martina Franca Via Lorenzo Bernini. . Il Sottosopra arriva da Conad, preparati ad entrare in una nuova dimensione. Dal 6 ottobre la collezione Stranger Things, ti aspetta! Scopri di più > https://www.conad.it/carte-e-premi/collezioni-e-concorsi/netflix-st - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things 5: il cast e i Duffer a Lucca Comics 2025, ma pesa un'assenza importante - Le star di Stranger Things saranno presenti a Lucca, ospiti dell'Area Movie, per celebrare il gran finale della serie Netflix con i Duffer Brothers, ma mancherà una delle star principali. Secondo movieplayer.it
Stranger Things 5: Un nuovo video dietro le quinte della stagione finale ci prepara all'ultima avventura - Manca sempre meno all'arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things su Netflix: in un nuovo backstage i fratelli Duffer e il cast celebrano la serie e svelano qualche anticipazione. Lo riporta comingsoon.it