Stranger Things 5 | a Lucca C&G arrivano i Duffer Brothers Finn Wolfhard Gaten Matarazzo Caleb McLaughlin e Noah Schnapp

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno Netfix porta a Lucca creatori e protagonisti di Stranger Things, per festeggiare insieme ai fan l'ultima stagione della serie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

