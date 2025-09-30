Strage di auto in zona San Michele residenti sgomenti | Qui è peggio di Kabul

Due auto distrutte, una semidistrutta e un'altra parzialmente danneggiata: è questo il bilancio dell'incendio divampato nella notte del 30 settembre 2025 in via Antonio Ruffolo a Foggia, rispetto al quale sono in corso le indagini della Polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme ai vigili. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

