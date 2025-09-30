StradAbile accesso alla mobilità tra migranti | oltre 500 beneficiari in nove città

Fondazione Unipolis,  la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, ha ideato  StradAbile, il progetto nazionale volto a promuovere la  sicurezza stradale e l’accesso alla mobilità tra migranti, rifugiati e richiedenti asilo.  L’iniziativa è realizzata in collaborazione con UNHCR – The UN Refugee Agency, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), UISP – Sport per Tutti e i Consigli Regionali Unipol (CRU). La mobilità è molto più che spostarsi: significa  accesso al lavoro, autonomia personale, relazioni e dignità.  Eppure, i dati ACI-ISTAT riferiti al 2024 mostrano come le persone straniere siano tra i gruppi più vulnerabili sulle strade italiane, con un’incidenza elevata di incidenti soprattutto tra ciclisti, utenti di monopattini e conducenti di autovetture (su 148. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

