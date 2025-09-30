Strada statale Trignina si lavora al potenziamento e alla messa in sicurezza | incontro al Ministero
Passi avanti per il miglioramento della strada statale Trignina. Questa mattina al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è tenuto un incontro operativo per discutere gli interventi di messa in sicurezza e potenziamento dell’arteria che collega Abruzzo e Molise.All’incontro, presieduto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Passi avanti per la messa in sicurezza della Trignina - È questo il primo concreto risultato dell’impegno assunto dalle cinque Camere di Commercio di Adriatico e T ... Secondo rainews.it
SICUREZZA STATALE TRIGNINA: MENNA, “BENE I PRIMI SEGNALI MA ORA SERVONO MISURE IMMEDIATE” - CHIETI – “La Strada Statale 650 “Trignina” – dichiara il consigliere regionale Vincenzo Menna – “continua purtroppo ad essere una delle arterie più pericolose d’Italia, teatro di incidenti gravi e tro ... Si legge su abruzzoweb.it