Al termine di tre giorni intensi l’Europa ha superato gli Stati Uniti nella 45ª edizione della Ryder Cup. Dopo il successo a Roma del 2023 la squadra di Luke Donald ha confermato il titolo imponendosi Oltreoceano, evento avvenuto l’ultima volta nel 2012 a Medinah. Se allora i giocatori del Vecchio Continente avevano rimontato nei 12 incontri singolari di domenica, questa volta hanno rischiato di gettare al vento il più grande vantaggio della storia della competizione. Le due giornate dedicate ai doppi, con 8 incontri al giorno per altrettanti punti, avevano dato agli Europei il confortante vantaggio di 11,5 a 4,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Storico successo tra le intemperanze dei tifosi americani. Ryder Cup, l’Europa indigesta per gli Usa