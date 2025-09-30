Stop al servizio idrico a Frosinone | scuola a rischio chiusura?

Stop al servizio idrico a Frosinone per giovedì 2 ottobre. L'acqua mancherà dalle ore 8:30 alle ore 14:30, mettendo a rischio, a questo punto, anche le regolari lezioni di una scuola (il plesso elementare Giuseppe Verdi).A comunicare l'interruzione del servizio idrico è Acea: "Si comunica che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

