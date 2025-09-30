Stipendio docenti e ATA ottobre 2025 | importo è su NoiPA Scatti anzianità vacanza contrattuale Fondo Espero | spieghiamo tutte le voci
Comincia ad essere visibile nell'area riservata di NoiPA l'importo della mensilità di ottobre 2025. Il caricamento dell'importo avviene a scaglioni, quindi per qualcuno potrebbe ancora non essere stato inserito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In Alto Adige verso il doppio stipendio base per i docenti: bonus in busta paga e trasporto gratuito
Stipendio docenti e ATA luglio 2025, cedolino scaricabile nell’area riservata di NoiPA. Bonus fiscale e indennità di vacanza contrattuale all’1%
Stipendio docenti e ATA: visibile il cedolino NoiPA luglio 2025, le novità
Stipendio docenti, ricostruzione di carriera: domanda online entro il 31 dicembre. Serve a “recuperare” gli anni di precariato. VIDEO - X Vai su X
Uno stipendio da insegnante non basta per pagare una casa a Milano. I docenti sono schiacciati dalla burocrazia: lo Stato sembra fare di tutto per distruggere la loro vocazione. - facebook.com Vai su Facebook
Stipendio docenti, ricostruzione di carriera: domanda online entro il 31 dicembre. Serve a “recuperare” gli anni di precariato. VIDEO - Ricostruzione di carriera: Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua) spiega ai nostri lettori la procedura presente su Istanze online, attivabile da chi ha superato l'anno di prova. Secondo orizzontescuola.it
Venerdì 3 ottobre: Assenza Giustificata per Docenti e ATA che aderiscono allo Sciopero Generale - Venerdì 3 ottobre 2025 il personale della scuola potrà aderire allo sciopero nazionale indetto dal S. Segnala msn.com