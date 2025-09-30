"L'attimo fuggente? Un'opera potente. E no, nonostante i miei genitori, non avrei mai potuto diventare professore". L'incontro con l'attore premio Oscar. Il film è su Netflix dal 3 ottobre. Giacca nera e camicia bianca, Cillian Murphy è al centro del palco in occasione della conferenza stampa virtuale di Steve, lungometraggio diretto da Tim Mielants e tratto dal romanzo breve Shy di Max Porter. Il film, scritto dallo stesso Porter, è stato presentato al Toronto Film Festival prima di approdare in streaming su Netflix (il 3 ottobre). In Steve, ambientato a metà degli anni Novata, Murphy interpreta un professore alle prese con una tipica giornata lavorativa, confrontandosi con un gruppo di ragazzi con marcate problematiche sociali, mentali e comportamentali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steve, in classe con Cillian Murphy: "Gli insegnati sono i custodi delle generazioni future"