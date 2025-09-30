Stellantis Uliano Fim-Cisl | ci vuole un patto serio con azienda

Milano, 30 set. (askanews) - La convocazione di Stellantis "è un fatto positivo perché la stavamo sollecitando da quando è stato nominato l'amministratore delegato. È importante perché ci vuole un patto serio tra noi e l'azienda rispetto alla salvaguardia occupazionale, alla salvaguardia degli stabilimenti che sono in forte difficoltà". Così il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, commentando la convocazione dei sindacati da parte del ceo di Stellantis, Antonio Filosa, il prossimo 20 ottobre a Torino. "Abbiamo perso un terzo delle produzioni del 2024 sul 2023, ma ne perderemo altrettante nel 2025, quindi la situazione di difficoltà c'è. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

