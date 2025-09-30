Stellantis i posti di lavoro a rischio e le auto da produrre in Italia | l' ad Filosa incontra i sindacati

Il 20 ottobre a Torino l’amministratore delegato Antonio Filosa incontrerà i sindacati, per discutere del futuro della produzione dell’auto in Italia. Sul tavolo i rappresentanti dei lavoratori porteranno le questioni aperte, dalla riduzione progressiva dei posti di lavoro al disimpegno di. 🔗 Leggi su Today.it

