Stellantis | Filosa incontrerà i sindacati appuntamento il 20 ottobre**

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - L'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa incontrerà i sindacati, come richiesto da Fiom, Fim e Uilm unitariamente dal 9 settembre. L'appuntamento - a quanto apprende l'Adnkronos - è fissato per il 20 ottobre a Torino. La comunicazione è arrivata oggi ai sindacati dal'azienda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

