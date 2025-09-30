Stefano De Alessandri a capo dell’associazione europea delle agenzie di stampa

Stefano De Alessandri è eletto presidente di EANA, l’associazione che raggruppa 33 agenzie di stampa europee. Succede a Fabrice Fries, attuale presidente della francese AFP, al termine del suo mandato biennale. De Alessandri, che ricopre anche la carica di amministratore delegato di Ansa, assume il compito di guidare l’associazione nella sua missione di rafforzare la cooperazione tra agenzie e promuovere un giornalismo indipendente e di qualità. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it